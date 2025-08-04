Max on ETH (MAXETH) Nedir?

This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project.

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Max on ETH (MAXETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Max on ETH (MAXETH) Token Ekonomisi

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