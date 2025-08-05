MCP AI (MCP) Nedir?

MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP

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MCP AI (MCP) Kaynağı Resmi Websitesi

MCP AI (MCP) Token Ekonomisi

MCP AI (MCP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MCP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!