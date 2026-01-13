Bugünkü Medtronic xStock Fiyatı

Bugünkü Medtronic xStock (MDTX) fiyatı $ 96,01 olup, son 24 saatte % 2,02 değişim gösterdi. Mevcut MDTX / USD dönüşüm oranı MDTX başına $ 96,01 şeklindedir.

Medtronic xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 148.107 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,54K MDTX şeklindedir. Son 24 saat içinde MDTX, $ 96,01 (en düşük) ile $ 97,99 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 108,29 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 96,01 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MDTX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Medtronic xStock (MDTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 148,11K$ 148,11K $ 148,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,20M$ 43,20M $ 43,20M Dolaşım Arzı 1,54K 1,54K 1,54K Toplam Arz 449.956,7078224496 449.956,7078224496 449.956,7078224496

Şu anki Medtronic xStock piyasa değeri $ 148,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MDTX arzı 1,54K olup, toplam arzı 449956.7078224496. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,20M.