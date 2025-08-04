Melega (MARCO) Nedir?

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

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Melega (MARCO) Kaynağı Resmi Websitesi

Melega (MARCO) Token Ekonomisi

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