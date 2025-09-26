Bugünkü canlı Memecoin Supercycle fiyatı 0,00001142 USD. SUPR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUPR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Memecoin Supercycle fiyatı 0,00001142 USD. SUPR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUPR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SUPR Hakkında Daha Fazla Bilgi

SUPR Fiyat Bilgileri

SUPR Resmi Websitesi

SUPR Token Ekonomisi

SUPR Fiyat Tahmini

Memecoin Supercycle Fiyatı (SUPR)

1 SUPR / USD Canlı Fiyatı:

%0,001D
Memecoin Supercycle (SUPR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 14:00:55 (UTC+8)

Memecoin Supercycle (SUPR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

$ 0,00449673
$ 0,00449673$ 0,00449673

$ 0,00000735
$ 0,00000735$ 0,00000735

-%0,11

-%0,11

Memecoin Supercycle (SUPR) canlı fiyatı $0,00001142. SUPR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00449673, en düşük fiyatı ise $ 0,00000735 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%0,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Memecoin Supercycle (SUPR) Piyasa Bilgileri

$ 11,42K
$ 11,42K$ 11,42K

$ 11,42K
$ 11,42K$ 11,42K

999,55M
999,55M 999,55M

999.550.721,5973626
999.550.721,5973626 999.550.721,5973626

Şu anki Memecoin Supercycle piyasa değeri $ 11,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPR arzı 999,55M olup, toplam arzı 999550721.5973626. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,42K.

Memecoin Supercycle (SUPR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Memecoin Supercycle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Memecoin Supercycle / USD fiyat değişimi, $ +0,0000027274.
Son 60 gün içerisinde, Memecoin Supercycle / USD fiyat değişimi, $ +0,0000005805.
Son 90 gün içerisinde, Memecoin Supercycle / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000027274+%23,88
60 Gün$ +0,0000005805+%5,08
90 Gün$ 0--

Memecoin Supercycle (SUPR) Nedir?

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

Memecoin Supercycle (SUPR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Memecoin Supercycle Fiyat Tahmini (USD)

Memecoin Supercycle (SUPR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Memecoin Supercycle (SUPR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Memecoin Supercycle için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Memecoin Supercycle fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUPR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Memecoin Supercycle (SUPR) Token Ekonomisi

Memecoin Supercycle (SUPR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUPR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Memecoin Supercycle (SUPR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Memecoin Supercycle (SUPR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUPR fiyatı, 0,00001142 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUPR / USD güncel fiyatı nedir?
SUPR / USD güncel fiyatı $ 0,00001142. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Memecoin Supercycle varlığının piyasa değeri nedir?
SUPR piyasa değeri $ 11,42K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUPR arzı nedir?
Dolaşımdaki SUPR arzı, 999,55M USD.
SUPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUPR, ATH fiyatı olan 0,00449673 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUPR fiyatı (ATL) nedir?
SUPR, ATL fiyatı olan 0,00000735 USD değerine düştü.
SUPR işlem hacmi nedir?
SUPR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUPR bu yıl daha da yükselir mi?
SUPR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUPR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 14:00:55 (UTC+8)

Memecoin Supercycle (SUPR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında

