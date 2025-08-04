MENDI Hakkında Daha Fazla Bilgi

MENDI Fiyat Bilgileri

MENDI Whitepaper

MENDI Resmi Websitesi

MENDI Token Ekonomisi

MENDI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Mendi Finance Logosu

Mendi Finance Fiyatı (MENDI)

Listelenmedi

Mendi Finance (MENDI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01923296
$0,01923296$0,01923296
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mendi Finance (MENDI) Fiyatı

Mendi Finance (MENDI), şu anda 0,01922054 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 611,71K USD piyasa değerine sahiptir. MENDI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mendi Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,04
Mendi Finance 24 saatlik fiyat değişimi
31,80M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MENDI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MENDI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Mendi Finance (MENDI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mendi Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mendi Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0142245065.
Son 60 gün içerisinde, Mendi Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0036616032.
Son 90 gün içerisinde, Mendi Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,00254746794658426.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,04
30 Gün$ +0,0142245065+%74,01
60 Gün$ +0,0036616032+%19,05
90 Gün$ -0,00254746794658426-%11,70

Mendi Finance (MENDI) Fiyat Analizi

En güncel Mendi Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01908743
$ 0,01908743$ 0,01908743

$ 0,01933409
$ 0,01933409$ 0,01933409

$ 0,703258
$ 0,703258$ 0,703258

-%0,39

+%0,04

-%14,10

Mendi Finance (MENDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 611,71K
$ 611,71K$ 611,71K

--
----

31,80M
31,80M 31,80M

Mendi Finance (MENDI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mendi Finance (MENDI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Mendi Finance (MENDI) Token Ekonomisi

Mendi Finance (MENDI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MENDI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mendi Finance (MENDI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MENDI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MENDI / VND
505,7885101
1 MENDI / AUD
A$0,0295996316
1 MENDI / GBP
0,014415405
1 MENDI / EUR
0,0165296644
1 MENDI / USD
$0,01922054
1 MENDI / MYR
RM0,0813028842
1 MENDI / TRY
0,7818915672
1 MENDI / JPY
¥2,82541938
1 MENDI / ARS
ARS$26,0440239054
1 MENDI / RUB
1,5359133514
1 MENDI / INR
1,6841037148
1 MENDI / IDR
Rp315,0907692576
1 MENDI / KRW
26,5843132848
1 MENDI / PHP
1,1009525312
1 MENDI / EGP
￡E.0,931235163
1 MENDI / BRL
R$0,10571297
1 MENDI / CAD
C$0,0263321398
1 MENDI / BDT
2,3406773612
1 MENDI / NGN
29,2550073178
1 MENDI / UAH
0,8018809288
1 MENDI / VES
Bs2,4025675
1 MENDI / CLP
$18,58626218
1 MENDI / PKR
Rs5,4447945712
1 MENDI / KZT
10,378130573
1 MENDI / THB
฿0,6223610852
1 MENDI / TWD
NT$0,573733119
1 MENDI / AED
د.إ0,0705393818
1 MENDI / CHF
Fr0,015376432
1 MENDI / HKD
HK$0,1506890336
1 MENDI / MAD
.د.م0,1741380924
1 MENDI / MXN
$0,3617305628
1 MENDI / PLN
0,0709237926
1 MENDI / RON
лв0,0841859652
1 MENDI / SEK
kr0,185478211
1 MENDI / BGN
лв0,0324827126
1 MENDI / HUF
Ft6,6208994138
1 MENDI / CZK
0,4080520642
1 MENDI / KWD
د.ك0,0058622647
1 MENDI / ILS
0,0655420414