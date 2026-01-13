Bugünkü mertcash Fiyatı

Bugünkü mertcash (MEC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,12 değişim gösterdi. Mevcut MEC / USD dönüşüm oranı MEC başına $ 0 şeklindedir.

mertcash, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.654 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 761,53M MEC şeklindedir. Son 24 saat içinde MEC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0039766 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEC, son bir saatte -%5,83 ve son 7 günde -%1,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

mertcash (MEC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,65K$ 36,65K $ 36,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,65K$ 36,65K $ 36,65K Dolaşım Arzı 761,53M 761,53M 761,53M Toplam Arz 761.530.468,928428 761.530.468,928428 761.530.468,928428

