MEFAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

MEFAI Fiyat Bilgileri

MEFAI Whitepaper

MEFAI Resmi Websitesi

MEFAI Token Ekonomisi

MEFAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

META FINANCIAL AI Logosu

META FINANCIAL AI Fiyatı (MEFAI)

Listelenmedi

1 MEFAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,0003989
$0,0003989$0,0003989
+%26,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-17 11:07:13 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00029573
$ 0,00029573$ 0,00029573
24 sa Düşük
$ 0,00047872
$ 0,00047872$ 0,00047872
24 sa Yüksek

$ 0,00029573
$ 0,00029573$ 0,00029573

$ 0,00047872
$ 0,00047872$ 0,00047872

$ 0,00047872
$ 0,00047872$ 0,00047872

$ 0,00029573
$ 0,00029573$ 0,00029573

+%12,64

+%26,41

--

--

META FINANCIAL AI (MEFAI) canlı fiyatı $0,00039876. MEFAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029573 ve en yüksek $ 0,00047872 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEFAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00047872, en düşük fiyatı ise $ 0,00029573 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEFAI son bir saatte +%12,64 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 398,03K
$ 398,03K$ 398,03K

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki META FINANCIAL AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEFAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 398,03K.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, META FINANCIAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, META FINANCIAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, META FINANCIAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, META FINANCIAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%26,41
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

META FINANCIAL AI (MEFAI) Nedir?

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

META FINANCIAL AI (MEFAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

META FINANCIAL AI Fiyat Tahmini (USD)

META FINANCIAL AI (MEFAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? META FINANCIAL AI (MEFAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak META FINANCIAL AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

META FINANCIAL AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MEFAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

META FINANCIAL AI (MEFAI) Token Ekonomisi

META FINANCIAL AI (MEFAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEFAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: META FINANCIAL AI (MEFAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü META FINANCIAL AI (MEFAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MEFAI fiyatı, 0,00039876 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEFAI / USD güncel fiyatı nedir?
MEFAI / USD güncel fiyatı $ 0,00039876. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
META FINANCIAL AI varlığının piyasa değeri nedir?
MEFAI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MEFAI arzı nedir?
Dolaşımdaki MEFAI arzı, 0,00 USD.
MEFAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MEFAI, ATH fiyatı olan 0,00047872 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MEFAI fiyatı (ATL) nedir?
MEFAI, ATL fiyatı olan 0,00029573 USD değerine düştü.
MEFAI işlem hacmi nedir?
MEFAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MEFAI bu yıl daha da yükselir mi?
MEFAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MEFAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-17 11:07:13 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.