META FINANCIAL AI (MEFAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00029573 $ 0,00029573 $ 0,00029573 24 sa Düşük $ 0,00047872 $ 0,00047872 $ 0,00047872 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00029573$ 0,00029573 $ 0,00029573 24 sa Yüksek $ 0,00047872$ 0,00047872 $ 0,00047872 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00047872$ 0,00047872 $ 0,00047872 En Düşük Fiyat $ 0,00029573$ 0,00029573 $ 0,00029573 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%12,64 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,41 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

META FINANCIAL AI (MEFAI) canlı fiyatı $0,00039876. MEFAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029573 ve en yüksek $ 0,00047872 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEFAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00047872, en düşük fiyatı ise $ 0,00029573 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEFAI son bir saatte +%12,64 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 398,03K$ 398,03K $ 398,03K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki META FINANCIAL AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEFAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 398,03K.