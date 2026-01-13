Bugünkü MetaDOS Fiyatı

Bugünkü MetaDOS (SECOND) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,16 değişim gösterdi. Mevcut SECOND / USD dönüşüm oranı SECOND başına $ 0 şeklindedir.

MetaDOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.349 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,03B SECOND şeklindedir. Son 24 saat içinde SECOND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01329108 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SECOND, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%2,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MetaDOS (SECOND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,35K$ 23,35K $ 23,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,42K$ 46,42K $ 46,42K Dolaşım Arzı 5,03B 5,03B 5,03B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

