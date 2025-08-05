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Metadrip Fiyatı (DRIP)

Listelenmedi

Metadrip (DRIP) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Metadrip (DRIP) Fiyatı

Metadrip (DRIP), şu anda 0,00005564 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 56,06K USD piyasa değerine sahiptir. DRIP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Metadrip Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,62
Metadrip 24 saatlik fiyat değişimi
999,91M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Metadrip (DRIP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Metadrip / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metadrip / USD fiyat değişimi, $ -0,0000302449.
Son 60 gün içerisinde, Metadrip / USD fiyat değişimi, $ -0,0000464201.
Son 90 gün içerisinde, Metadrip / USD fiyat değişimi, $ -0,0002944364394912119.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,62
30 Gün$ -0,0000302449-%54,35
60 Gün$ -0,0000464201-%83,42
90 Gün$ -0,0002944364394912119-%84,10

Metadrip (DRIP) Fiyat Analizi

En güncel Metadrip fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00005357
$ 0,00005357$ 0,00005357

$ 0,00005676
$ 0,00005676$ 0,00005676

$ 0,00627695
$ 0,00627695$ 0,00627695

+%0,53

+%2,62

-%32,23

Metadrip (DRIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 56,06K
$ 56,06K$ 56,06K

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999,91M
999,91M 999,91M

Metadrip (DRIP) Nedir?

Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making.

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Metadrip (DRIP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Metadrip (DRIP) Token Ekonomisi

Metadrip (DRIP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRIP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DRIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DRIP / VND
1,4641666
1 DRIP / AUD
A$0,0000856856
1 DRIP / GBP
0,00004173
1 DRIP / EUR
0,0000478504
1 DRIP / USD
$0,00005564
1 DRIP / MYR
RM0,0002353572
1 DRIP / TRY
0,0022612096
1 DRIP / JPY
¥0,00812344
1 DRIP / ARS
ARS$0,075495134
1 DRIP / RUB
0,0044411848
1 DRIP / INR
0,0048835228
1 DRIP / IDR
Rp0,9121310016
1 DRIP / KRW
0,0770636256
1 DRIP / PHP
0,0031903976
1 DRIP / EGP
￡E.0,002695758
1 DRIP / BRL
R$0,0003065764
1 DRIP / CAD
C$0,0000762268
1 DRIP / BDT
0,0067758392
1 DRIP / NGN
0,0848170596
1 DRIP / UAH
0,0023213008
1 DRIP / VES
Bs0,00701064
1 DRIP / CLP
$0,05374824
1 DRIP / PKR
Rs0,0157305408
1 DRIP / KZT
0,030042818
1 DRIP / THB
฿0,0018010668
1 DRIP / TWD
NT$0,0016625232
1 DRIP / AED
د.إ0,0002041988
1 DRIP / CHF
Fr0,000044512
1 DRIP / HKD
HK$0,0004362176
1 DRIP / MAD
.د.م0,0005046548
1 DRIP / MXN
$0,0010521524
1 DRIP / PLN
0,0002053116
1 DRIP / RON
лв0,0002437032
1 DRIP / SEK
kr0,0005374824
1 DRIP / BGN
лв0,0000940316
1 DRIP / HUF
Ft0,0191924616
1 DRIP / CZK
0,0011812372
1 DRIP / KWD
د.ك0,0000169702
1 DRIP / ILS
0,0001897324