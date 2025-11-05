Metalos (METALOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00177252 $ 0,00177252 $ 0,00177252 24 sa Düşük $ 0,00268163 $ 0,00268163 $ 0,00268163 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00177252$ 0,00177252 $ 0,00177252 24 sa Yüksek $ 0,00268163$ 0,00268163 $ 0,00268163 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00565956$ 0,00565956 $ 0,00565956 En Düşük Fiyat $ 0,00157332$ 0,00157332 $ 0,00157332 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,21 Fiyat Değişimi (7 G) -%40,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%40,64

Metalos (METALOS) canlı fiyatı $0,00222678. METALOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00177252 ve en yüksek $ 0,00268163 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. METALOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00565956, en düşük fiyatı ise $ 0,00157332 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, METALOS son bir saatte +%1,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,21 ve son 7 günde -%40,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Metalos (METALOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,23M$ 2,23M $ 2,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,23M$ 2,23M $ 2,23M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Metalos piyasa değeri $ 2,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki METALOS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,23M.