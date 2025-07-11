Metavault Trade Fiyatı (MVX)
Metavault Trade (MVX), şu anda 0,051182 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 128,79K USD piyasa değerine sahiptir. MVX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Metavault Trade / USD fiyat değişimi, $ +0,00978789.
Son 30 gün içerisinde, Metavault Trade / USD fiyat değişimi, $ -0,0188063652.
Son 60 gün içerisinde, Metavault Trade / USD fiyat değişimi, $ -0,0231660582.
Son 90 gün içerisinde, Metavault Trade / USD fiyat değişimi, $ -0,02035042504542749.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00978789
|+%23,65
|30 Gün
|$ -0,0188063652
|-%36,74
|60 Gün
|$ -0,0231660582
|-%45,26
|90 Gün
|$ -0,02035042504542749
|-%28,44
En güncel Metavault Trade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,24
+%23,65
-%30,59
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets. Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions. Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes: Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes. Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles. All-in-one platform: spot and leverage trading.
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|1 MVX / VND
₫1.346,85433
|1 MVX / AUD
A$0,07728482
|1 MVX / GBP
￡0,03736286
|1 MVX / EUR
€0,0435047
|1 MVX / USD
$0,051182
|1 MVX / MYR
RM0,2175235
|1 MVX / TRY
₺2,05598094
|1 MVX / JPY
¥7,472572
|1 MVX / RUB
₽3,98400688
|1 MVX / INR
₹4,38988014
|1 MVX / IDR
Rp825,51601346
|1 MVX / KRW
₩70,30461884
|1 MVX / PHP
₱2,891783
|1 MVX / EGP
￡E.2,53402082
|1 MVX / BRL
R$0,28303646
|1 MVX / CAD
C$0,06960752
|1 MVX / BDT
৳6,22782576
|1 MVX / NGN
₦78,37960298
|1 MVX / UAH
₴2,14350216
|1 MVX / VES
Bs5,783566
|1 MVX / CLP
$48,571718
|1 MVX / PKR
Rs14,56486174
|1 MVX / KZT
₸26,57420622
|1 MVX / THB
฿1,66136772
|1 MVX / TWD
NT$1,4945144
|1 MVX / AED
د.إ0,18783794
|1 MVX / CHF
Fr0,04043378
|1 MVX / HKD
HK$0,40126688
|1 MVX / MAD
.د.م0,46012618
|1 MVX / MXN
$0,95607976
|1 MVX / PLN
zł0,18579066
|1 MVX / RON
лв0,22212988
|1 MVX / SEK
kr0,48725264
|1 MVX / BGN
лв0,08547394
|1 MVX / HUF
Ft17,49196032
|1 MVX / CZK
Kč1,07891656
|1 MVX / KWD
د.ك0,01561051
|1 MVX / ILS
₪0,17043606