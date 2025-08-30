MEFA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Metaverse Face (MEFA) Nedir?

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Metaverse Face (MEFA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Metaverse Face (MEFA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Metaverse Face için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Metaverse Face (MEFA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEFA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Metaverse Face (MEFA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Metaverse Face (MEFA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MEFA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEFA / USD güncel fiyatı nedir?
MEFA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Metaverse Face varlığının piyasa değeri nedir?
MEFA piyasa değeri $ 292,02K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MEFA arzı nedir?
Dolaşımdaki MEFA arzı, 9,51B USD.
MEFA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MEFA, ATH fiyatı olan 0,00148951 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MEFA fiyatı (ATL) nedir?
MEFA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
MEFA işlem hacmi nedir?
MEFA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MEFA bu yıl daha da yükselir mi?
MEFA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MEFA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:26:19 (UTC+8)

