Metaverse Face (MEFA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00148951$ 0,00148951 $ 0,00148951 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,35

Metaverse Face (MEFA) canlı fiyatı --. MEFA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEFA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00148951, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEFA son bir saatte +%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,58 ve son 7 günde -%16,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Metaverse Face (MEFA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 292,02K$ 292,02K $ 292,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 307,22K$ 307,22K $ 307,22K Dolaşım Arzı 9,51B 9,51B 9,51B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Metaverse Face piyasa değeri $ 292,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEFA arzı 9,51B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 307,22K.