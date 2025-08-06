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Meter Stable Fiyatı (MTR)

Listelenmedi

Meter Stable (MTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,495311
$0,495311$0,495311
-%6,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Meter Stable (MTR) Fiyatı

Meter Stable (MTR), şu anda 0,495311 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 194,02K USD piyasa değerine sahiptir. MTR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Meter Stable Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,83
Meter Stable 24 saatlik fiyat değişimi
391,72K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Meter Stable (MTR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Meter Stable / USD fiyat değişimi, $ -0,0363117094816801.
Son 30 gün içerisinde, Meter Stable / USD fiyat değişimi, $ -0,0406017323.
Son 60 gün içerisinde, Meter Stable / USD fiyat değişimi, $ -0,0136903960.
Son 90 gün içerisinde, Meter Stable / USD fiyat değişimi, $ +0,11897752751024176.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0363117094816801-%6,83
30 Gün$ -0,0406017323-%8,19
60 Gün$ -0,0136903960-%2,76
90 Gün$ +0,11897752751024176+%31,61

Meter Stable (MTR) Fiyat Analizi

En güncel Meter Stable fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,481621
$ 0,481621$ 0,481621

$ 0,54028
$ 0,54028$ 0,54028

$ 32,69
$ 32,69$ 32,69

+%1,93

-%6,83

+%5,10

Meter Stable (MTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 194,02K
$ 194,02K$ 194,02K

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391,72K
391,72K 391,72K

Meter Stable (MTR) Nedir?

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

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Meter Stable (MTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Meter Stable (MTR) Token Ekonomisi

Meter Stable (MTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MTR / VND
13.034,108965
1 MTR / AUD
A$0,76277894
1 MTR / GBP
0,37148325
1 MTR / EUR
0,42596746
1 MTR / USD
$0,495311
1 MTR / MYR
RM2,09021242
1 MTR / TRY
20,14429837
1 MTR / JPY
¥72,810717
1 MTR / ARS
ARS$663,06292948
1 MTR / RUB
39,69917665
1 MTR / INR
43,42886848
1 MTR / IDR
Rp8.119,85115984
1 MTR / KRW
688,88844502
1 MTR / PHP
28,4803825
1 MTR / EGP
￡E.23,98295862
1 MTR / BRL
R$2,7242105
1 MTR / CAD
C$0,67857607
1 MTR / BDT
60,40317645
1 MTR / NGN
757,35528455
1 MTR / UAH
20,6544687
1 MTR / VES
Bs62,409186
1 MTR / CLP
$478,470426
1 MTR / PKR
Rs140,31170008
1 MTR / KZT
266,43769312
1 MTR / THB
฿16,03321707
1 MTR / TWD
NT$14,83951756
1 MTR / AED
د.إ1,81779137
1 MTR / CHF
Fr0,3962488
1 MTR / HKD
HK$3,88323824
1 MTR / MAD
.د.م4,5073301
1 MTR / MXN
$9,27222192
1 MTR / PLN
1,82769759
1 MTR / RON
лв2,16946218
1 MTR / SEK
kr4,78470426
1 MTR / BGN
лв0,83212248
1 MTR / HUF
Ft170,38203089
1 MTR / CZK
10,50554631
1 MTR / KWD
د.ك0,151069855
1 MTR / ILS
1,70386984