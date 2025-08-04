Meupass (MPS) Nedir?

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

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Meupass (MPS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Meupass (MPS) Token Ekonomisi

Meupass (MPS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MPS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!