Mewing Coin Fiyatı (MEWING)
Mewing Coin (MEWING), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 112,88K USD piyasa değerine sahiptir. MEWING / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Mewing Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mewing Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mewing Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mewing Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,87
|30 Gün
|$ 0
|-%8,70
|60 Gün
|$ 0
|+%20,11
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mewing Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,32
+%5,87
-%13,79
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.
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