mfercoin (MFER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00280157 24 sa Yüksek $ 0,00320013 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,263597 En Düşük Fiyat $ 0,00280157 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,52

mfercoin (MFER) canlı fiyatı $0,0031005. MFER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00280157 ve en yüksek $ 0,00320013 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MFER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,263597, en düşük fiyatı ise $ 0,00280157 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MFER son bir saatte -%3,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,08 ve son 7 günde -%29,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

mfercoin (MFER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,10M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,10M Dolaşım Arzı 1000,00M Toplam Arz 999.998.066,04

Şu anki mfercoin piyasa değeri $ 3,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MFER arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998066.04. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,10M.