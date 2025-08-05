MicroPets (PETS) Nedir?

MicroPets transforms popular memes from the crypto space into loveable 2D & 3D NFT’s. These can be bought using MicroPets tokens or minted directly in our dApp! A MicroPet is used in several ways within the MicroPets ecosystem: Staking, P2E gaming, and a future metaverse expansion named Petropolis!

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MicroPets (PETS) Token Ekonomisi

MicroPets (PETS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PETS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!