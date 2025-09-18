Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 24 sa Düşük $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,022$ 1,022 $ 1,022 24 sa Yüksek $ 1,022$ 1,022 $ 1,022 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,022$ 1,022 $ 1,022 En Düşük Fiyat $ 1,019$ 1,019 $ 1,019 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) canlı fiyatı $1,022. MAPOLLO, son 24 saat içinde en düşük $ 1,022 ve en yüksek $ 1,022 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAPOLLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,022, en düşük fiyatı ise $ 1,019 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAPOLLO son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,21M$ 6,21M $ 6,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,21M$ 6,21M $ 6,21M Dolaşım Arzı 6,07M 6,07M 6,07M Toplam Arz 6.074.919,494138575 6.074.919,494138575 6.074.919,494138575

Şu anki Midas mAPOLLO piyasa değeri $ 6,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAPOLLO arzı 6,07M olup, toplam arzı 6074919.494138575. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,21M.