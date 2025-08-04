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Midas mBASIS Fiyatı (MBASIS)

Listelenmedi

Midas mBASIS (MBASIS) Canlı Fiyat Grafiği

$1,007
$1,007$1,007
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Midas mBASIS (MBASIS) Fiyatı

Midas mBASIS (MBASIS), şu anda 1,007 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,43M USD piyasa değerine sahiptir. MBASIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Midas mBASIS Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,10
Midas mBASIS 24 saatlik fiyat değişimi
11,35M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Midas mBASIS (MBASIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,001017168332262.
Son 30 gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,0979535082.
Son 60 gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,0964877190.
Son 90 gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,10154489.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001017168332262-%0,10
30 Gün$ -0,0979535082-%9,72
60 Gün$ -0,0964877190-%9,58
90 Gün$ -0,10154489-%9,16

Midas mBASIS (MBASIS) Fiyat Analizi

En güncel Midas mBASIS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

$ 1,12
$ 1,12$ 1,12

$ 1,12
$ 1,12$ 1,12

+%0,01

-%0,10

-%0,13

Midas mBASIS (MBASIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,43M
$ 11,43M$ 11,43M

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11,35M
11,35M 11,35M

Midas mBASIS (MBASIS) Nedir?

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

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Midas mBASIS (MBASIS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Midas mBASIS (MBASIS) Token Ekonomisi

Midas mBASIS (MBASIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MBASIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MBASIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MBASIS / VND
26.499,205
1 MBASIS / AUD
A$1,55078
1 MBASIS / GBP
0,75525
1 MBASIS / EUR
0,86602
1 MBASIS / USD
$1,007
1 MBASIS / MYR
RM4,25961
1 MBASIS / TRY
40,95469
1 MBASIS / JPY
¥148,029
1 MBASIS / ARS
ARS$1.373,79975
1 MBASIS / RUB
80,30825
1 MBASIS / INR
88,25348
1 MBASIS / IDR
Rp16.508,19408
1 MBASIS / KRW
1.392,80184
1 MBASIS / PHP
57,73131
1 MBASIS / EGP
￡E.48,77908
1 MBASIS / BRL
R$5,57878
1 MBASIS / CAD
C$1,37959
1 MBASIS / BDT
122,63246
1 MBASIS / NGN
1.535,06073
1 MBASIS / UAH
42,01204
1 MBASIS / VES
Bs123,861
1 MBASIS / CLP
$974,776
1 MBASIS / PKR
Rs285,42408
1 MBASIS / KZT
543,72965
1 MBASIS / THB
฿32,65701
1 MBASIS / TWD
NT$30,04888
1 MBASIS / AED
د.إ3,69569
1 MBASIS / CHF
Fr0,8056
1 MBASIS / HKD
HK$7,89488
1 MBASIS / MAD
.د.م9,12342
1 MBASIS / MXN
$18,97188
1 MBASIS / PLN
3,71583
1 MBASIS / RON
лв4,41066
1 MBASIS / SEK
kr9,72762
1 MBASIS / BGN
лв1,70183
1 MBASIS / HUF
Ft346,88129
1 MBASIS / CZK
21,39875
1 MBASIS / KWD
د.ك0,307135
1 MBASIS / ILS
3,4238