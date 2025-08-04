Midas mBASIS Fiyatı (MBASIS)
Midas mBASIS (MBASIS), şu anda 1,007 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,43M USD piyasa değerine sahiptir. MBASIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,001017168332262.
Son 30 gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,0979535082.
Son 60 gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,0964877190.
Son 90 gün içerisinde, Midas mBASIS / USD fiyat değişimi, $ -0,10154489.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001017168332262
|-%0,10
|30 Gün
|$ -0,0979535082
|-%9,72
|60 Gün
|$ -0,0964877190
|-%9,58
|90 Gün
|$ -0,10154489
|-%9,16
En güncel Midas mBASIS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
-%0,10
-%0,13
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.
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|1 MBASIS / VND
₫26.499,205
|1 MBASIS / AUD
A$1,55078
|1 MBASIS / GBP
￡0,75525
|1 MBASIS / EUR
€0,86602
|1 MBASIS / USD
$1,007
|1 MBASIS / MYR
RM4,25961
|1 MBASIS / TRY
₺40,95469
|1 MBASIS / JPY
¥148,029
|1 MBASIS / ARS
ARS$1.373,79975
|1 MBASIS / RUB
₽80,30825
|1 MBASIS / INR
₹88,25348
|1 MBASIS / IDR
Rp16.508,19408
|1 MBASIS / KRW
₩1.392,80184
|1 MBASIS / PHP
₱57,73131
|1 MBASIS / EGP
￡E.48,77908
|1 MBASIS / BRL
R$5,57878
|1 MBASIS / CAD
C$1,37959
|1 MBASIS / BDT
৳122,63246
|1 MBASIS / NGN
₦1.535,06073
|1 MBASIS / UAH
₴42,01204
|1 MBASIS / VES
Bs123,861
|1 MBASIS / CLP
$974,776
|1 MBASIS / PKR
Rs285,42408
|1 MBASIS / KZT
₸543,72965
|1 MBASIS / THB
฿32,65701
|1 MBASIS / TWD
NT$30,04888
|1 MBASIS / AED
د.إ3,69569
|1 MBASIS / CHF
Fr0,8056
|1 MBASIS / HKD
HK$7,89488
|1 MBASIS / MAD
.د.م9,12342
|1 MBASIS / MXN
$18,97188
|1 MBASIS / PLN
zł3,71583
|1 MBASIS / RON
лв4,41066
|1 MBASIS / SEK
kr9,72762
|1 MBASIS / BGN
лв1,70183
|1 MBASIS / HUF
Ft346,88129
|1 MBASIS / CZK
Kč21,39875
|1 MBASIS / KWD
د.ك0,307135
|1 MBASIS / ILS
₪3,4238