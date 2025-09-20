Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,04 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) canlı fiyatı --. MSYRUPUSDP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSYRUPUSDP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MSYRUPUSDP son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,02$ 0,02 $ 0,02 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,02$ 0,02 $ 0,02 Dolaşım Arzı 200,00M 200,00M 200,00M Toplam Arz 199.999.099,5219583 199.999.099,5219583 199.999.099,5219583

Şu anki Midas msyrupUSDp piyasa değeri $ 0,02 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSYRUPUSDP arzı 200,00M olup, toplam arzı 199999099.5219583. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,02.