MiladyStrategy (MLDSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0259101$ 0,0259101 $ 0,0259101 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MiladyStrategy (MLDSTR) canlı fiyatı --. MLDSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MLDSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0259101, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MLDSTR son bir saatte -%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MiladyStrategy (MLDSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,13K$ 29,13K $ 29,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,13K$ 29,13K $ 29,13K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MiladyStrategy piyasa değeri $ 29,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MLDSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,13K.