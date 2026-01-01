Bugünkü Milk Money Fiyatı

Bugünkü Milk Money (MM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 11,07 değişim gösterdi. Mevcut MM / USD dönüşüm oranı MM başına $ 0 şeklindedir.

Milk Money, şu anda piyasa değeri açısından $ 345.148 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M MM şeklindedir. Son 24 saat içinde MM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0019144 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MM, son bir saatte -%3,26 ve son 7 günde -%13,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Milk Money (MM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 345,15K$ 345,15K $ 345,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 345,15K$ 345,15K $ 345,15K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.968.913,122332 999.968.913,122332 999.968.913,122332

