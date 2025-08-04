MimboGameGroup Fiyatı (MGG)
MimboGameGroup (MGG), şu anda 0,0015111 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 173,17M USD piyasa değerine sahiptir. MGG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MimboGameGroup / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MimboGameGroup / USD fiyat değişimi, $ +0,0000740762.
Son 60 gün içerisinde, MimboGameGroup / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MimboGameGroup / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,09
|30 Gün
|$ +0,0000740762
|+%4,90
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MimboGameGroup fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,06
+%0,09
+%4,61
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.
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|1 MGG / VND
₫39,7645965
|1 MGG / AUD
A$0,002327094
|1 MGG / GBP
￡0,001133325
|1 MGG / EUR
€0,001299546
|1 MGG / USD
$0,0015111
|1 MGG / MYR
RM0,006391953
|1 MGG / TRY
₺0,061456437
|1 MGG / JPY
¥0,2221317
|1 MGG / ARS
ARS$2,061518175
|1 MGG / RUB
₽0,120510225
|1 MGG / INR
₹0,132432804
|1 MGG / IDR
Rp24,772127184
|1 MGG / KRW
₩2,090032632
|1 MGG / PHP
₱0,086631363
|1 MGG / EGP
￡E.0,073197684
|1 MGG / BRL
R$0,008371494
|1 MGG / CAD
C$0,002070207
|1 MGG / BDT
৳0,184021758
|1 MGG / NGN
₦2,303505729
|1 MGG / UAH
₴0,063043092
|1 MGG / VES
Bs0,1858653
|1 MGG / CLP
$1,4627448
|1 MGG / PKR
Rs0,428306184
|1 MGG / KZT
₸0,815918445
|1 MGG / THB
฿0,049004973
|1 MGG / TWD
NT$0,045091224
|1 MGG / AED
د.إ0,005545737
|1 MGG / CHF
Fr0,00120888
|1 MGG / HKD
HK$0,011847024
|1 MGG / MAD
.د.م0,013690566
|1 MGG / MXN
$0,028469124
|1 MGG / PLN
zł0,005575959
|1 MGG / RON
лв0,006618618
|1 MGG / SEK
kr0,014597226
|1 MGG / BGN
лв0,002553759
|1 MGG / HUF
Ft0,520528617
|1 MGG / CZK
Kč0,032110875
|1 MGG / KWD
د.ك0,0004608855
|1 MGG / ILS
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