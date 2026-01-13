Bugünkü MindCoin Fiyatı

Bugünkü MindCoin (MIND) fiyatı $ 0,0000021 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MIND / USD dönüşüm oranı MIND başına $ 0,0000021 şeklindedir.

MindCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.228 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 75,00B MIND şeklindedir. Son 24 saat içinde MIND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017513 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000189 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIND, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MindCoin (MIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,23K$ 157,23K $ 157,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,23K$ 157,23K $ 157,23K Dolaşım Arzı 75,00B 75,00B 75,00B Toplam Arz 74.999.924.343,0 74.999.924.343,0 74.999.924.343,0

