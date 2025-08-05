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MineTard AI Fiyatı (MTARD)

Listelenmedi

MineTard AI (MTARD) Canlı Fiyat Grafiği

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-%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü MineTard AI (MTARD) Fiyatı

MineTard AI (MTARD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 85,93K USD piyasa değerine sahiptir. MTARD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MineTard AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,80
MineTard AI 24 saatlik fiyat değişimi
999,92M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında MineTard AI (MTARD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, MineTard AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MineTard AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MineTard AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MineTard AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,80
30 Gün$ 0-%25,25
60 Gün$ 0-%32,54
90 Gün$ 0--

MineTard AI (MTARD) Fiyat Analizi

En güncel MineTard AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0090891
$ 0,0090891$ 0,0090891

-%1,38

-%1,80

-%15,53

MineTard AI (MTARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 85,93K
$ 85,93K$ 85,93K

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999,92M
999,92M 999,92M

MineTard AI (MTARD) Nedir?

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MineTard AI (MTARD) Kaynağı

Resmi Websitesi

MineTard AI (MTARD) Token Ekonomisi

MineTard AI (MTARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MTARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MTARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MTARD / VND
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1 MTARD / AUD
A$--
1 MTARD / GBP
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1 MTARD / EUR
--
1 MTARD / USD
$--
1 MTARD / MYR
RM--
1 MTARD / TRY
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1 MTARD / JPY
¥--
1 MTARD / ARS
ARS$--
1 MTARD / RUB
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1 MTARD / INR
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1 MTARD / IDR
Rp--
1 MTARD / KRW
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1 MTARD / PHP
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1 MTARD / EGP
￡E.--
1 MTARD / BRL
R$--
1 MTARD / CAD
C$--
1 MTARD / BDT
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1 MTARD / NGN
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1 MTARD / UAH
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1 MTARD / VES
Bs--
1 MTARD / CLP
$--
1 MTARD / PKR
Rs--
1 MTARD / KZT
--
1 MTARD / THB
฿--
1 MTARD / TWD
NT$--
1 MTARD / AED
د.إ--
1 MTARD / CHF
Fr--
1 MTARD / HKD
HK$--
1 MTARD / MAD
.د.م--
1 MTARD / MXN
$--
1 MTARD / PLN
--
1 MTARD / RON
лв--
1 MTARD / SEK
kr--
1 MTARD / BGN
лв--
1 MTARD / HUF
Ft--
1 MTARD / CZK
--
1 MTARD / KWD
د.ك--
1 MTARD / ILS
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