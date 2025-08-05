MineTard AI (MTARD) Nedir?

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

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MineTard AI (MTARD) Kaynağı Resmi Websitesi

MineTard AI (MTARD) Token Ekonomisi

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