Bugünkü minidev Fiyatı

Bugünkü minidev (MINI) fiyatı $ 0,00000219 olup, son 24 saatte % 0,36 değişim gösterdi. Mevcut MINI / USD dönüşüm oranı MINI başına $ 0,00000219 şeklindedir.

minidev, şu anda piyasa değeri açısından $ 142.492 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 65,00B MINI şeklindedir. Son 24 saat içinde MINI, $ 0,00000217 (en düşük) ile $ 0,00000224 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000748 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000197 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINI, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde -%15,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

minidev (MINI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 142,49K$ 142,49K $ 142,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 219,22K$ 219,22K $ 219,22K Dolaşım Arzı 65,00B 65,00B 65,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki minidev piyasa değeri $ 142,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINI arzı 65,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 219,22K.