Bugünkü minotaur Fiyatı

Bugünkü minotaur (SN112) fiyatı $ 1,47 olup, son 24 saatte % 1,21 değişim gösterdi. Mevcut SN112 / USD dönüşüm oranı SN112 başına $ 1,47 şeklindedir.

minotaur, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.620.612 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,11M SN112 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN112, $ 1,42 (en düşük) ile $ 1,55 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,14 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN112, son bir saatte -%0,76 ve son 7 günde +%17,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

minotaur (SN112) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Dolaşım Arzı 1,11M 1,11M 1,11M Toplam Arz 1.109.366,763359574 1.109.366,763359574 1.109.366,763359574

Şu anki minotaur piyasa değeri $ 1,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN112 arzı 1,11M olup, toplam arzı 1109366.763359574. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,62M.