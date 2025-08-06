Mintra (MINT) Nedir?

The MINT token can be used as a currency on the Mintra NFT marketplace to receive 33% discount off trading fees. It can also be used to mine 0.75% of all Mintra NFT Marketplace & Launchpad volume.

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Mintra (MINT) Kaynağı Resmi Websitesi

Mintra (MINT) Token Ekonomisi

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