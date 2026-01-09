Bugünkü MIO Fiyatı

Bugünkü MIO (MIO) fiyatı $ 0,00058669 olup, son 24 saatte % 14,28 değişim gösterdi. Mevcut MIO / USD dönüşüm oranı MIO başına $ 0,00058669 şeklindedir.

MIO, şu anda piyasa değeri açısından $ 590.271 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MIO şeklindedir. Son 24 saat içinde MIO, $ 0,00051337 (en düşük) ile $ 0,00066281 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00158365 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00046795 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIO, son bir saatte +%3,83 ve son 7 günde +%14,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MIO (MIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 590,27K$ 590,27K $ 590,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 590,27K$ 590,27K $ 590,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

