Bugünkü Mixoor Fiyatı

Bugünkü Mixoor (MIXOOR) fiyatı $ 0,00201542 olup, son 24 saatte % 2,46 değişim gösterdi. Mevcut MIXOOR / USD dönüşüm oranı MIXOOR başına $ 0,00201542 şeklindedir.

Mixoor, şu anda piyasa değeri açısından $ 120.925 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 60,00M MIXOOR şeklindedir. Son 24 saat içinde MIXOOR, $ 0,0019399 (en düşük) ile $ 0,00207277 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0025375 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00159062 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIXOOR, son bir saatte -%0,37 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mixoor (MIXOOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 120,93K$ 120,93K $ 120,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 120,93K$ 120,93K $ 120,93K Dolaşım Arzı 60,00M 60,00M 60,00M Toplam Arz 59.999.999,444478 59.999.999,444478 59.999.999,444478

