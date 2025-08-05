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Miya Fiyatı (MIYA)

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Miya (MIYA) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Miya (MIYA) Fiyatı

Miya (MIYA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 41,95K USD piyasa değerine sahiptir. MIYA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Miya Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Miya 24 saatlik fiyat değişimi
977,77M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Miya (MIYA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Miya / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Miya / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Miya / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Miya / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%17,91
60 Gün$ 0+%6,20
90 Gün$ 0--

Miya (MIYA) Fiyat Analizi

En güncel Miya fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0,00257741
$ 0,00257741$ 0,00257741

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-%19,00

Miya (MIYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 41,95K
$ 41,95K$ 41,95K

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977,77M
977,77M 977,77M

Miya (MIYA) Nedir?

Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.

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Miya (MIYA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Miya (MIYA) Token Ekonomisi

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MIYA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MIYA / VND
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1 MIYA / AUD
A$--
1 MIYA / GBP
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1 MIYA / EUR
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1 MIYA / USD
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1 MIYA / MYR
RM--
1 MIYA / TRY
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1 MIYA / JPY
¥--
1 MIYA / ARS
ARS$--
1 MIYA / RUB
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1 MIYA / INR
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1 MIYA / IDR
Rp--
1 MIYA / KRW
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1 MIYA / PHP
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1 MIYA / EGP
￡E.--
1 MIYA / BRL
R$--
1 MIYA / CAD
C$--
1 MIYA / BDT
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1 MIYA / NGN
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1 MIYA / UAH
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1 MIYA / VES
Bs--
1 MIYA / CLP
$--
1 MIYA / PKR
Rs--
1 MIYA / KZT
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1 MIYA / THB
฿--
1 MIYA / TWD
NT$--
1 MIYA / AED
د.إ--
1 MIYA / CHF
Fr--
1 MIYA / HKD
HK$--
1 MIYA / MAD
.د.م--
1 MIYA / MXN
$--
1 MIYA / PLN
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1 MIYA / RON
лв--
1 MIYA / SEK
kr--
1 MIYA / BGN
лв--
1 MIYA / HUF
Ft--
1 MIYA / CZK
--
1 MIYA / KWD
د.ك--
1 MIYA / ILS
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