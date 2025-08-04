Monavale Fiyatı (MONA)
Monavale (MONA), şu anda 61,45 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 643,29K USD piyasa değerine sahiptir. MONA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Monavale / USD fiyat değişimi, $ +1,94.
Son 30 gün içerisinde, Monavale / USD fiyat değişimi, $ +52,4207336400.
Son 60 gün içerisinde, Monavale / USD fiyat değişimi, $ +59,5634358400.
Son 90 gün içerisinde, Monavale / USD fiyat değişimi, $ +37,303508598460188.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1,94
|+%3,27
|30 Gün
|$ +52,4207336400
|+%85,31
|60 Gün
|$ +59,5634358400
|+%96,93
|90 Gün
|$ +37,303508598460188
|+%154,49
En güncel Monavale fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,66
+%3,27
+%10,71
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MONA is the native ERC-20 token for the DIGITALAX platform. It is the platform's utility token and also serves as part of the platform's governance.
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