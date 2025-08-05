Monkex Fiyatı (MONKEX)
Monkex (MONKEX), şu anda 0.00975364 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 56.83K USD piyasa değerine sahiptir. MONKEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Monkex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Monkex / USD fiyat değişimi, $ -0.0003070523.
Son 60 gün içerisinde, Monkex / USD fiyat değişimi, $ -0.0011337923.
Son 90 gün içerisinde, Monkex / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0003070523
|-3.14%
|60 Gün
|$ -0.0011337923
|-11.62%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Monkex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-11.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
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|1 MONKEX / PHP
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R$0.0538400928
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Rs2.7575491008
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