Moolah (MOOLAH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00700873 $ 0,00700873 $ 0,00700873 24 sa Düşük $ 0,00736748 $ 0,00736748 $ 0,00736748 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00700873$ 0,00700873 $ 0,00700873 24 sa Yüksek $ 0,00736748$ 0,00736748 $ 0,00736748 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01204979$ 0,01204979 $ 0,01204979 En Düşük Fiyat $ 0,00373654$ 0,00373654 $ 0,00373654 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,21 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,94 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,94

Moolah (MOOLAH) canlı fiyatı $0,00723766. MOOLAH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00700873 ve en yüksek $ 0,00736748 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOOLAH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01204979, en düşük fiyatı ise $ 0,00373654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOOLAH son bir saatte -%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,21 ve son 7 günde +%8,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Moolah (MOOLAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,29M$ 7,29M $ 7,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,29M$ 7,29M $ 7,29M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Moolah piyasa değeri $ 7,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOOLAH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,29M.