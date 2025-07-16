Moon Rocks (MROCKS) Nedir?

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

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Moon Rocks (MROCKS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Moon Rocks (MROCKS) Token Ekonomisi

Moon Rocks (MROCKS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MROCKS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!