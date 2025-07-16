Moon Rocks Fiyatı (MROCKS)
Moon Rocks (MROCKS), şu anda 0,00164019 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,64M USD piyasa değerine sahiptir. MROCKS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Moon Rocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Moon Rocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Moon Rocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Moon Rocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,41
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Moon Rocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,94
+%1,41
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.
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|1 MROCKS / VND
₫43,16159985
|1 MROCKS / AUD
A$0,0025094907
|1 MROCKS / GBP
￡0,0012137406
|1 MROCKS / EUR
€0,0014105634
|1 MROCKS / USD
$0,00164019
|1 MROCKS / MYR
RM0,0069544056
|1 MROCKS / TRY
₺0,0660012456
|1 MROCKS / JPY
¥0,24274812
|1 MROCKS / RUB
₽0,12793482
|1 MROCKS / INR
₹0,1407611058
|1 MROCKS / IDR
Rp26,8883563536
|1 MROCKS / KRW
₩2,2748779224
|1 MROCKS / PHP
₱0,0934252224
|1 MROCKS / EGP
￡E.0,081025386
|1 MROCKS / BRL
R$0,0091030545
|1 MROCKS / CAD
C$0,0022470603
|1 MROCKS / BDT
৳0,1994143002
|1 MROCKS / NGN
₦2,5079325195
|1 MROCKS / UAH
₴0,0686255496
|1 MROCKS / VES
Bs0,18862185
|1 MROCKS / CLP
$1,58606373
|1 MROCKS / PKR
Rs0,4670112987
|1 MROCKS / KZT
₸0,8682837822
|1 MROCKS / THB
฿0,0532405674
|1 MROCKS / TWD
NT$0,0481395765
|1 MROCKS / AED
د.إ0,0060194973
|1 MROCKS / CHF
Fr0,001312152
|1 MROCKS / HKD
HK$0,0128590896
|1 MROCKS / MAD
.د.م0,0148765233
|1 MROCKS / MXN
$0,0308191701
|1 MROCKS / PLN
zł0,0060030954
|1 MROCKS / RON
лв0,0071676303
|1 MROCKS / SEK
kr0,0159262449
|1 MROCKS / BGN
лв0,0027555192
|1 MROCKS / HUF
Ft0,565373493
|1 MROCKS / CZK
Kč0,0348212337
|1 MROCKS / KWD
د.ك0,00050025795
|1 MROCKS / ILS
₪0,0055110384