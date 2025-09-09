Moona Lisa Fiyatı (MOONA)
+%0,46
-%3,83
--
--
Moona Lisa (MOONA) canlı fiyatı $0,00537509. MOONA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00518661 ve en yüksek $ 0,00597249 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOONA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00597249, en düşük fiyatı ise $ 0,00518661 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MOONA son bir saatte +%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,83 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Moona Lisa piyasa değeri $ 5,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOONA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,42M.
Gün içerisinde, Moona Lisa / USD fiyat değişimi, $ -0,000214261432372574.
Son 30 gün içerisinde, Moona Lisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Moona Lisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Moona Lisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000214261432372574
|-%3,83
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$MOONA – From Da Vinci to Blockchain They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong. $MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model? Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Moona Lisa (MOONA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Moona Lisa (MOONA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Moona Lisa için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Moona Lisa fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Moona Lisa (MOONA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOONA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-08 12:35:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
|09-08 03:06:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-07 17:07:00
|Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
|09-07 12:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
|09-06 19:11:00
|Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
|09-06 06:54:00
|Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.