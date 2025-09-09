Moona Lisa (MOONA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00518661 $ 0,00518661 $ 0,00518661 24 sa Düşük $ 0,00597249 $ 0,00597249 $ 0,00597249 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00518661$ 0,00518661 $ 0,00518661 24 sa Yüksek $ 0,00597249$ 0,00597249 $ 0,00597249 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00597249$ 0,00597249 $ 0,00597249 En Düşük Fiyat $ 0,00518661$ 0,00518661 $ 0,00518661 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,83 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Moona Lisa (MOONA) canlı fiyatı $0,00537509. MOONA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00518661 ve en yüksek $ 0,00597249 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOONA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00597249, en düşük fiyatı ise $ 0,00518661 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOONA son bir saatte +%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,83 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Moona Lisa (MOONA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,42M$ 5,42M $ 5,42M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,42M$ 5,42M $ 5,42M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Moona Lisa piyasa değeri $ 5,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOONA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,42M.