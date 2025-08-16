MOONCAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

$0,00236553
$0,00236553
+%7,801D
mexc
Mooncat (MOONCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%1,32

+%3,98

-%27,91

-%27,91

Mooncat (MOONCAT) canlı fiyatı $0,00238182. MOONCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00196998 ve en yüksek $ 0,00296426 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOONCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00888346, en düşük fiyatı ise $ 0,00156315 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOONCAT son bir saatte +%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,98 ve son 7 günde -%27,91 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mooncat (MOONCAT) Piyasa Bilgileri

--
--

Şu anki Mooncat piyasa değeri $ 2,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOONCAT arzı 999,90M olup, toplam arzı 999900460.37387. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,37M.

Mooncat (MOONCAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Mooncat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mooncat / USD fiyat değişimi, $ -0,0001993047.
Son 60 gün içerisinde, Mooncat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mooncat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,98
30 Gün$ -0,0001993047-%8,36
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mooncat (MOONCAT) Nedir?

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mooncat Fiyat Tahmini (USD)

Mooncat (MOONCAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mooncat (MOONCAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mooncat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Mooncat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MOONCAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Mooncat (MOONCAT) Token Ekonomisi

Mooncat (MOONCAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOONCAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mooncat (MOONCAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Mooncat (MOONCAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MOONCAT fiyatı, 0,00238182 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MOONCAT / USD güncel fiyatı nedir?
MOONCAT / USD güncel fiyatı $ 0,00238182. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Mooncat varlığının piyasa değeri nedir?
MOONCAT piyasa değeri $ 2,37M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MOONCAT arzı nedir?
Dolaşımdaki MOONCAT arzı, 999,90M USD.
MOONCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MOONCAT, ATH fiyatı olan 0,00888346 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MOONCAT fiyatı (ATL) nedir?
MOONCAT, ATL fiyatı olan 0,00156315 USD değerine düştü.
MOONCAT işlem hacmi nedir?
MOONCAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MOONCAT bu yıl daha da yükselir mi?
MOONCAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MOONCAT fiyat tahminine göz atın.
