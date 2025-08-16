Mooncat (MOONCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00196998 $ 0,00196998 $ 0,00196998 24 sa Düşük $ 0,00296426 $ 0,00296426 $ 0,00296426 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00196998$ 0,00196998 $ 0,00196998 24 sa Yüksek $ 0,00296426$ 0,00296426 $ 0,00296426 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00888346$ 0,00888346 $ 0,00888346 En Düşük Fiyat $ 0,00156315$ 0,00156315 $ 0,00156315 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,98 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,91 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,91

Mooncat (MOONCAT) canlı fiyatı $0,00238182. MOONCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00196998 ve en yüksek $ 0,00296426 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOONCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00888346, en düşük fiyatı ise $ 0,00156315 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOONCAT son bir saatte +%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,98 ve son 7 günde -%27,91 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mooncat (MOONCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.900.460,37387 999.900.460,37387 999.900.460,37387

Şu anki Mooncat piyasa değeri $ 2,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOONCAT arzı 999,90M olup, toplam arzı 999900460.37387. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,37M.