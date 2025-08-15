Moonchain Fiyatı (MXC)
Moonchain (MXC), şu anda 0,00149171 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,49M USD piyasa değerine sahiptir. MXC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MXC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MXC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Moonchain / USD fiyat değişimi, $ +0,00024191.
Son 30 gün içerisinde, Moonchain / USD fiyat değişimi, $ -0,0000901847.
Son 60 gün içerisinde, Moonchain / USD fiyat değişimi, $ -0,0006454484.
Son 90 gün içerisinde, Moonchain / USD fiyat değişimi, $ +0,0004514348334691555.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00024191
|+%19,36
|30 Gün
|$ -0,0000901847
|-%6,04
|60 Gün
|$ -0,0006454484
|-%43,26
|90 Gün
|$ +0,0004514348334691555
|+%43,40
En güncel Moonchain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%8,16
+%19,36
+%2,83
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactions The decentralized infrastructure upon which MXC’s system is based is the future of Low Power Wide Access Network (LPWAN) and the Machine eXchange Protocol (MXProtocol). Utilizing this solid device network foundation, MXC is introducing an extraordinarily unique coin offering, Machine eXchange Coin (MXC), which allows for increased data transactions and an idiosyncratic data flow monetization within the mammoth data market. MXProtocol places a keen focus on reducing collision between networks, constructing an inter-chain data market, developing a market for network coverage and introducing an independent Quality of Services (QoS) framework for both data providers and receivers. For the first time ever, individual network users, corporations and enterprises can all participate in the construction of decentralized, ubiquitous and secure LPWAN. Simply by connecting “anything” to the network, adopters will be able to profit and trade MXC. The trading network is built on the premise of the “sharing economy.” Therefore, it is uniquely and exclusively owned by users — both individuals and enterprises — who take advantage of the monetization of the network in two ways: 1. By increasing uplink and downlink coverage via a Gateway, e.g. a MatchBox LPWAN Gateway, Cisco LPWAN Gateway 2. By unleashing access to a massive network of published and traded data to the marketplace which is securely traded using blockchain technology
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Moonchain (MXC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MXC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MXC / VND
₫39,25434865
|1 MXC / AUD
A$0,0022823163
|1 MXC / GBP
￡0,0010889483
|1 MXC / EUR
€0,0012679535
|1 MXC / USD
$0,00149171
|1 MXC / MYR
RM0,0062950162
|1 MXC / TRY
₺0,0609363535
|1 MXC / JPY
¥0,21928137
|1 MXC / ARS
ARS$1,937283777
|1 MXC / RUB
₽0,1189638725
|1 MXC / INR
₹0,1307931328
|1 MXC / IDR
Rp24,0598353413
|1 MXC / KRW
₩2,0747001022
|1 MXC / PHP
₱0,0854302317
|1 MXC / EGP
￡E.0,0720346759
|1 MXC / BRL
R$0,0080701511
|1 MXC / CAD
C$0,0020585598
|1 MXC / BDT
৳0,1813173505
|1 MXC / NGN
₦2,2878952954
|1 MXC / UAH
₴0,061905965
|1 MXC / VES
Bs0,19988914
|1 MXC / CLP
$1,44099186
|1 MXC / PKR
Rs0,422452272
|1 MXC / KZT
₸0,803285835
|1 MXC / THB
฿0,0483761553
|1 MXC / TWD
NT$0,0448109684
|1 MXC / AED
د.إ0,0054745757
|1 MXC / CHF
Fr0,001193368
|1 MXC / HKD
HK$0,0116950064
|1 MXC / AMD
֏0,5717426088
|1 MXC / MAD
.د.م0,01342539
|1 MXC / MXN
$0,0280292309
|1 MXC / PLN
zł0,0054447415
|1 MXC / RON
лв0,0064740214
|1 MXC / SEK
kr0,0142756647
|1 MXC / BGN
лв0,0024911557
|1 MXC / HUF
Ft0,5060029491
|1 MXC / CZK
Kč0,0313408271
|1 MXC / KWD
د.ك0,00045497155
|1 MXC / ILS
₪0,0050419798