MoonPup (MPUP) Nedir?

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

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MoonPup (MPUP) Kaynağı Resmi Websitesi

MoonPup (MPUP) Token Ekonomisi

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