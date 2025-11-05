Moonvember ($MVB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00207952 $ 0,00207952 $ 0,00207952 24 sa Düşük $ 0,0025515 $ 0,0025515 $ 0,0025515 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00207952$ 0,00207952 $ 0,00207952 24 sa Yüksek $ 0,0025515$ 0,0025515 $ 0,0025515 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00679735$ 0,00679735 $ 0,00679735 En Düşük Fiyat $ 0,00207952$ 0,00207952 $ 0,00207952 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%53,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%53,82

Moonvember ($MVB) canlı fiyatı $0,00220615. $MVB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00207952 ve en yüksek $ 0,0025515 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $MVB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00679735, en düşük fiyatı ise $ 0,00207952 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $MVB son bir saatte +%0,71 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,80 ve son 7 günde -%53,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Moonvember ($MVB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,91K$ 83,91K $ 83,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,91K$ 83,91K $ 83,91K Dolaşım Arzı 37,84M 37,84M 37,84M Toplam Arz 37.835.059,03070946 37.835.059,03070946 37.835.059,03070946

Şu anki Moonvember piyasa değeri $ 83,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $MVB arzı 37,84M olup, toplam arzı 37835059.03070946. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,91K.