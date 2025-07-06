MOVA (MOVA) Nedir?

The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model. Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company’s delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.

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MOVA (MOVA) Kaynağı Resmi Websitesi

MOVA (MOVA) Token Ekonomisi

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