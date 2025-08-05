MUT8 Virus (MUTE) Nedir?

MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.

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MUT8 Virus (MUTE) Kaynağı Resmi Websitesi

MUT8 Virus (MUTE) Token Ekonomisi

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