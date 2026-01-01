Bugünkü MUX Protocol Fiyatı

Bugünkü MUX Protocol (MCB) fiyatı $ 2,46 olup, son 24 saatte % 0,37 değişim gösterdi. Mevcut MCB / USD dönüşüm oranı MCB başına $ 2,46 şeklindedir.

MUX Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.371.093 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,80M MCB şeklindedir. Son 24 saat içinde MCB, $ 2,44 (en düşük) ile $ 2,51 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 68,36 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,911402 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MCB, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%6,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MUX Protocol (MCB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,37M$ 9,37M $ 9,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,84M$ 11,84M $ 11,84M Dolaşım Arzı 3,80M 3,80M 3,80M Toplam Arz 4.803.143,548671886 4.803.143,548671886 4.803.143,548671886

