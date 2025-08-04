My Bro (BRO) Nedir?

A fair-launched meme coin on Avalanche C-Chain via a custom audited, automated and trustless contract, with no team allocation & no tax. Bro gathered ~13000 AVAX in a custom presale launch designed to hinder sniper bots from having any advantage, ensuring a fair distribution and open access without any whitelists or limits, so all could enter equally. Having launched at ~1M MCAP with ~1M in LP, this token is ready for whales of all sizes to enter safely.

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My Bro (BRO) Kaynağı Resmi Websitesi

My Bro (BRO) Token Ekonomisi

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