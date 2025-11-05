Namimoto Token (NAMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00223616$ 0,00223616 $ 0,00223616 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%51,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%51,18

Namimoto Token (NAMT) canlı fiyatı --. NAMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NAMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00223616, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NAMT son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,03 ve son 7 günde -%51,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Namimoto Token (NAMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,32K$ 34,32K $ 34,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,32K$ 34,32K $ 34,32K Dolaşım Arzı 992,00M 992,00M 992,00M Toplam Arz 992.000.000,0 992.000.000,0 992.000.000,0

Şu anki Namimoto Token piyasa değeri $ 34,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAMT arzı 992,00M olup, toplam arzı 992000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,32K.