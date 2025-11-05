BorsaDEX+
Bugünkü canlı Namimoto Token fiyatı 0 USD. NAMT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NAMT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Namimoto Token fiyatı 0 USD. NAMT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NAMT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

NAMT Hakkında Daha Fazla Bilgi

NAMT Fiyat Bilgileri

NAMT Nedir

NAMT Whitepaper

NAMT Resmi Websitesi

NAMT Token Ekonomisi

NAMT Fiyat Tahmini

Namimoto Token Logosu

Namimoto Token Fiyatı (NAMT)

Listelenmedi

1 NAMT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%10,001D
USD
Namimoto Token (NAMT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:11:09 (UTC+8)

Namimoto Token (NAMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00223616
$ 0,00223616$ 0,00223616

$ 0
$ 0$ 0

+%0,03

-%10,03

-%51,18

-%51,18

Namimoto Token (NAMT) canlı fiyatı --. NAMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NAMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00223616, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NAMT son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,03 ve son 7 günde -%51,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Namimoto Token (NAMT) Piyasa Bilgileri

$ 34,32K
$ 34,32K$ 34,32K

--
----

$ 34,32K
$ 34,32K$ 34,32K

992,00M
992,00M 992,00M

992.000.000,0
992.000.000,0 992.000.000,0

Şu anki Namimoto Token piyasa değeri $ 34,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAMT arzı 992,00M olup, toplam arzı 992000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,32K.

Namimoto Token (NAMT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Namimoto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Namimoto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Namimoto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Namimoto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%10,03
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Namimoto Token (NAMT) Nedir?

Namimoto is an Agent Launchpad Platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables anyone to create tokens, audit smart contracts, launch campaigns, and integrate AI-powered agents seamlessly.

Every token created on Namimoto is automatically listed on the Namimoto Board for trading with a bonding curve mechanism to ensure fair launch, price transparency, and liquidity stability.

Vision To democratize token creation and bring AI agents to the blockchain world, allowing everyone to launch and grow their projects easily and securely.

Mission

Provide a user-friendly token launchpad

Deliver contract audit tools for project security

Introduce AI-powered Agents for community and ecosystem growth

Build a decentralized trading and fundraising ecosystem

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Namimoto Token (NAMT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Namimoto Token Fiyat Tahmini (USD)

Namimoto Token (NAMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Namimoto Token (NAMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Namimoto Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Namimoto Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NAMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Namimoto Token (NAMT) Token Ekonomisi

Namimoto Token (NAMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Namimoto Token (NAMT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Namimoto Token (NAMT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NAMT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NAMT / USD güncel fiyatı nedir?
NAMT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Namimoto Token varlığının piyasa değeri nedir?
NAMT piyasa değeri $ 34,32K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NAMT arzı nedir?
Dolaşımdaki NAMT arzı, 992,00M USD.
NAMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NAMT, ATH fiyatı olan 0,00223616 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NAMT fiyatı (ATL) nedir?
NAMT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
NAMT işlem hacmi nedir?
NAMT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NAMT bu yıl daha da yükselir mi?
NAMT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NAMT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:11:09 (UTC+8)

Namimoto Token (NAMT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

