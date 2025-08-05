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Nasdao Ai Fiyatı (NDAO)

Listelenmedi

Nasdao Ai (NDAO) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nasdao Ai (NDAO) Fiyatı

Nasdao Ai (NDAO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 48,56K USD piyasa değerine sahiptir. NDAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nasdao Ai Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,44
Nasdao Ai 24 saatlik fiyat değişimi
1,10B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nasdao Ai (NDAO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nasdao Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nasdao Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nasdao Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nasdao Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,44
30 Gün$ 0+%11,82
60 Gün$ 0+%2,95
90 Gün$ 0--

Nasdao Ai (NDAO) Fiyat Analizi

En güncel Nasdao Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,96

+%2,44

-%8,43

Nasdao Ai (NDAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 48,56K
$ 48,56K$ 48,56K

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1,10B
1,10B 1,10B

Nasdao Ai (NDAO) Nedir?

Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.

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Nasdao Ai (NDAO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nasdao Ai (NDAO) Token Ekonomisi

Nasdao Ai (NDAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NDAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NDAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NDAO / VND
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1 NDAO / AUD
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1 NDAO / GBP
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1 NDAO / EUR
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1 NDAO / USD
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1 NDAO / MYR
RM--
1 NDAO / TRY
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1 NDAO / JPY
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1 NDAO / ARS
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1 NDAO / RUB
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1 NDAO / INR
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1 NDAO / IDR
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1 NDAO / KRW
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1 NDAO / PHP
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1 NDAO / EGP
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1 NDAO / BRL
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1 NDAO / CAD
C$--
1 NDAO / BDT
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1 NDAO / NGN
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1 NDAO / UAH
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1 NDAO / VES
Bs--
1 NDAO / CLP
$--
1 NDAO / PKR
Rs--
1 NDAO / KZT
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1 NDAO / THB
฿--
1 NDAO / TWD
NT$--
1 NDAO / AED
د.إ--
1 NDAO / CHF
Fr--
1 NDAO / HKD
HK$--
1 NDAO / MAD
.د.م--
1 NDAO / MXN
$--
1 NDAO / PLN
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1 NDAO / RON
лв--
1 NDAO / SEK
kr--
1 NDAO / BGN
лв--
1 NDAO / HUF
Ft--
1 NDAO / CZK
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1 NDAO / KWD
د.ك--
1 NDAO / ILS
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