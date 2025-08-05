NASDEX (NSDX) Nedir?

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

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NASDEX (NSDX) Kaynağı Resmi Websitesi

NASDEX (NSDX) Token Ekonomisi

NASDEX (NSDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NSDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!