Nativ (NTV) canlı fiyatı $0,00001612. NTV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001597 ve en yüksek $ 0,00001685 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NTV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003445, en düşük fiyatı ise $ 0,00001523 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, NTV son bir saatte +%0,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,81 ve son 7 günde -%18,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Nativ piyasa değeri $ 477,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NTV arzı 29,53B olup, toplam arzı 148000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,39M.
Gün içerisinde, Nativ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nativ / USD fiyat değişimi, $ -0,0000041330.
Son 60 gün içerisinde, Nativ / USD fiyat değişimi, $ -0,0000051745.
Son 90 gün içerisinde, Nativ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,81
|30 Gün
|$ -0,0000041330
|-%25,63
|60 Gün
|$ -0,0000051745
|-%32,10
|90 Gün
|$ 0
|--
Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.