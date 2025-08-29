Nativ (NTV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001597 $ 0,00001597 $ 0,00001597 24 sa Düşük $ 0,00001685 $ 0,00001685 $ 0,00001685 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001597$ 0,00001597 $ 0,00001597 24 sa Yüksek $ 0,00001685$ 0,00001685 $ 0,00001685 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003445$ 0,00003445 $ 0,00003445 En Düşük Fiyat $ 0,00001523$ 0,00001523 $ 0,00001523 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,50

Nativ (NTV) canlı fiyatı $0,00001612. NTV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001597 ve en yüksek $ 0,00001685 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NTV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003445, en düşük fiyatı ise $ 0,00001523 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NTV son bir saatte +%0,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,81 ve son 7 günde -%18,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nativ (NTV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 477,10K$ 477,10K $ 477,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,39M$ 2,39M $ 2,39M Dolaşım Arzı 29,53B 29,53B 29,53B Toplam Arz 148.000.000.000,0 148.000.000.000,0 148.000.000.000,0

Şu anki Nativ piyasa değeri $ 477,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NTV arzı 29,53B olup, toplam arzı 148000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,39M.