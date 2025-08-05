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NBM Lumite Fiyatı (NBMLUM)

Listelenmedi

NBM Lumite (NBMLUM) Canlı Fiyat Grafiği

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+1.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü NBM Lumite (NBMLUM) Fiyatı

NBM Lumite (NBMLUM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72.38K USD piyasa değerine sahiptir. NBMLUM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NBM Lumite Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.14%
NBM Lumite 24 saatlik fiyat değişimi
850.00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında NBM Lumite (NBMLUM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+1.14%
30 Gün$ 0-25.25%
60 Gün$ 0-28.64%
90 Gün$ 0--

NBM Lumite (NBMLUM) Fiyat Analizi

En güncel NBM Lumite fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.14%

-17.76%

NBM Lumite (NBMLUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 72.38K
$ 72.38K$ 72.38K

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850.00M
850.00M 850.00M

NBM Lumite (NBMLUM) Nedir?

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

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NBM Lumite (NBMLUM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

NBM Lumite (NBMLUM) Token Ekonomisi

NBM Lumite (NBMLUM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NBMLUM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NBMLUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NBMLUM / VND
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1 NBMLUM / AUD
A$--
1 NBMLUM / GBP
--
1 NBMLUM / EUR
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1 NBMLUM / USD
$--
1 NBMLUM / MYR
RM--
1 NBMLUM / TRY
--
1 NBMLUM / JPY
¥--
1 NBMLUM / ARS
ARS$--
1 NBMLUM / RUB
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1 NBMLUM / INR
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1 NBMLUM / IDR
Rp--
1 NBMLUM / KRW
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1 NBMLUM / PHP
--
1 NBMLUM / EGP
￡E.--
1 NBMLUM / BRL
R$--
1 NBMLUM / CAD
C$--
1 NBMLUM / BDT
--
1 NBMLUM / NGN
--
1 NBMLUM / UAH
--
1 NBMLUM / VES
Bs--
1 NBMLUM / CLP
$--
1 NBMLUM / PKR
Rs--
1 NBMLUM / KZT
--
1 NBMLUM / THB
฿--
1 NBMLUM / TWD
NT$--
1 NBMLUM / AED
د.إ--
1 NBMLUM / CHF
Fr--
1 NBMLUM / HKD
HK$--
1 NBMLUM / MAD
.د.م--
1 NBMLUM / MXN
$--
1 NBMLUM / PLN
--
1 NBMLUM / RON
лв--
1 NBMLUM / SEK
kr--
1 NBMLUM / BGN
лв--
1 NBMLUM / HUF
Ft--
1 NBMLUM / CZK
--
1 NBMLUM / KWD
د.ك--
1 NBMLUM / ILS
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